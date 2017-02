Ook Europees onderzoek concludeert dat voetballen op kunstgras veilig is

Gezondheid Nestlé verlaagt hoeveelheid suiker in Europese producten 49 x gedeeld Voedingsmiddelenbedrijf Nestlé gaat 18.000 ton minder suiker in zijn Europese producten verwerken. Het plan is dat in 2020, het assortiment van het bedrijf in Europa gemiddeld vijf procent minder suiker bevat dan nu het geval is. Het bedrijf wil daarmee tegemoet komen aan de plannen van de Europese Unie.