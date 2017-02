'Jaarlijkse CT-scan kan 1.400 sterfgevallen longkanker per jaar voorkomen'

Dat is de conclusie van onderzoekers van het Erasmus MC op basis van een vergelijkbare studie in Canada.

Onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg hebben in opdracht van gezondheidszorginstellingen en het ministerie van Ontario in Canada bekeken of een jaarlijks bevolkingsonderzoek mogelijk kostenbesparend is. In Ontario bleek dat het geval, en de Canadese stad heeft een kwart minder inwoners dan Nederland.

In Nederland zijn er 800.000 personen die een verhoogd risico hebben op de ziekte, zegt Harry de Koning, hoogleraar Screening en Evaluatie. Het gaat om personen die gedurende veertig jaar gemiddeld een pakje per dag gerookt hebben, die de laatste tien jaar gestopt zijn of nog roken en tussen de 55 en 75 jaar oud zijn.

Kosteneffectief

"Met een simpele vertaling van de resultaten naar de Nederlandse situatie praten we over minstens 1.400 vermijdbare sterfgevallen per jaar op den duur", aldus De Koning.

"Jaarlijks screenen levert niet alleen meer gezondheidswinst op dan tweejaarlijks screenen, maar is ook kosten effectiever. Dit heeft te maken met het agressieve beloop van longkanker en het korte tijdsbestek waarin ingrijpen mogelijk is. Jaarlijks screenen kost 30.000 euro per gewonnen levensjaar. Dit gaat tegen de verwachtingen van de meeste beleidsmakers in."

De resultaten van het Nederlandse onderzoek zullen snel volgen, maar de resultaten uit Canada zijn volgens De Koning reden genoeg om verdere actie te ondernemen. "Het bevolkingsonderzoek zou in potentie effectiever kunnen zijn dan de huidige reeds lopende bevolkingsonderzoeken op borst- en baarmoederhalskanker bij elkaar."