Australische vrouw geeft tampons aan daklozen via abonnementendienst

De Australische actrice Saskia Hampele kwam met het idee en levert de tampons aan bestaande goede doelenorganisaties die ze vervolgens distribueren, meldt ABC News.

Ze begon de service Gift Box nadat ze als vrijwilliger mee had geholpen met het inzamelen van nieuwe tampons van allerlei verschillende mensen en bedrijven zonder dat daar een echt distributiesysteem achter zat.

Volgens organisaties die met daklozen werken is een goed distributiesysteem waarbij altijd een constante voorraad binnenkomt via de post zeer handig.

Geld

Mensen die op straat leven gaan volgens de organisaties niet altijd even goed om met menstruatie. Zo hebben zij vaak geen geld om tampons te kopen en stelen ze die dan in de winkel of ze gebruiken andere producten die daar niet voor bedoeld zijn.

"We weten bijvoorbeeld dat mensen bij wasserettes zoeken naar oude sokken of kleren stelen van waslijnen om die te gebruiken", zegt Donna Stolzenberg, die een organisatie heeft die werkt met daklozen.

Uitwassen

Stolzenberg zegt tegen ABC News dat het ook voorkomt dat vrouwen tampons en inlegkruisjes hergebruiken en uitwassen of kranten of delen van hun eigen kleding gebruiken.

Volgens Stolzenberg leidt verkeerd gebruik tot ongemakkelijke situaties en soms zelfs tot infecties.

Duurzaam

De tampons die Hampele via de abonnementsdienst verspreidt zijn gemaakt van duurzaam katoen waarbij geen enkele vorm van chemicaliën is gebruikt bij het maken.

Hampele, die onder meer een rol had in de populaire Australische televisieserie Neighbours​, zegt dat ze een jaar geleden niet had gedacht ooit een dergelijke sociale dienst op te kunnen zetten. "Ik heb in de afgelopen zes maanden meer over tampons en menstruatie gesproken dan ooit in mijn leven".