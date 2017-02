Voedingssupplementen volgens experts 'alles behalve nodig'

Nu gezond eten en bewust bezig zijn met je voeding en levensstijl meer en meer een trend wordt, lijkt het verstandig om wat je binnenkrijgt aan te vullen met extra vitamines en mineralen. Toch is dat allesbehalve nodig, zegt Patricia Schutte, voedingsdeskundige bij Het Voedingscentrum, tegen NU.nl.

"Vitamine D is letterlijk het enige supplement dat naast gezonde voeding wordt aanbevolen aan bepaalde groepen, zoals zwangere vrouwen, baby’s, ouderen en mensen met een donkere huidskleur. Daarnaast wordt veganisten aangeraden extra vitamine B12, dat enkel te vinden is in dierlijke producten en onder meer nodig is voor de aanmaak van rode bloedcellen, te nemen. Behoor je niet tot één van die groepen, dan is het gebruiken van voedingssupplementen onnodig", aldus Schutte.

'Een pil is geen vervanging'

In principe krijg je, wanneer je eet volgens de Schijf van Vijf, voldoende binnen door gezond te eten. Hou je er geen gezond voedingspatroon op na, dan nog kan een supplement weinig voor je doen. "Een vitaminepil kan een gezond eetpatroon niet vervangen. Gevarieerde voeding bevat veel meer nuttige stoffen dan een vitaminepil en het slikken van extra vitamines en mineralen geeft geen grotere weerstand", legt ze uit. "Zinnen als 'geef je lichaam iets extra’s' zijn puur reclameteksten. Wie gezond eet, heeft geen tekorten."

"Wanneer je bijvoorbeeld teveel verzadigde vetten en suikers binnenkrijgt, of juist te weinig groenten en fruit eet, is het slikken van extra vitamines geen oplossing. Je kunt producten alleen vervangen door gelijkwaardige voedingsmiddelen."

Weet wat je slikt

Volgens Schutte is het niet nodig om supplementen enkel verkrijgbaar te maken op het advies van een huisarts of diëtist om onjuist gebruik te voorkomen. Wel is het volgens haar van belang dat duidelijk is dat mensen geen extra gezondheid hoeven te verwachten door extra vitamines te slikken.

"Als je toch supplementen wil slikken, let er dan op waar je ze vandaan haalt en zorg ervoor dat je niet meer dan één keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) gebruikt", benadrukt Schutte.

"Koop bijvoorbeeld nooit supplementen van buitenlandse sites. Deze bevatten vaak een veel hogere dosering dan de ADH, en teveel vitamines slikken is niet geheel zonder risico." Zo kan een teveel aan vitamine B6 problemen aan het zenuwstelsel veroorzaken en is de inname van teveel vitamine A gevaarlijk voor zwangere vrouwen.