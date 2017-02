'Op gewicht blijven belangrijk bij preventie diabetes type 2'

Onderzoekers van Cambridge University analyseerden gegevens van 33.184 Zweden die verzameld werden tussen 1990 en 2013. Volgens de studie neemt het risico op diabetes type 2 al toe bij een gewichtstoename van circa 3 kilo per decennium.

Bij preventie van diabetes type 2 focussen medici zich voornamelijk op patiënten met obesitas of een te hoge suikerspiegel. De onderzoekers zijn van mening dat aandacht aan juist geleidelijke gewichtstoename een effectief hulpmiddel zou zijn in de strijd tegen diabetes type 2.

"Het is belangrijk om mensen te ondersteunen in het behouden van een gezond gewicht en een gezonde levensstijl in plaats van te wachten tot mensen symptomen laten zien van ziekte of een verhoogd risico", aldus onderzoeker Adina Feldman.

Diabetes

De onderzoekers benadrukken dat het risico op diabetes type 2 nog altijd kleiner is dan bij mensen die lijden aan obesitas. Toch zou een op de vijf diagnoses van diabetes type 2 kunnen worden voorkomen door het behouden van een stabiel gewicht.

Meer onderzoek is nodig om de juiste strategieën te ontwikkelen om de bevolking te stimuleren gezonder te leven. Diabetes type 2 is het enige type waarbij de levensstijl van invloed is. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte die wordt veroorzaakt door een fout in het afweersysteem.