Radboudumc gestopt met studies naar Alzheimer-eiwit

Olde Rikkert stelt dat alzheimer een verouderingsziekte is die ingewikkelder is dan schade door het amyloid eiwit. "Ik kan het simpelweg niet meer verkopen aan mijn patiënten", zegt het hoofd van het Radboudumc Alzheimer Centrum in de krant. Het Radboudumc wil patiënten geen valse hoop geven.

Wereldwijd beginnen meer wetenschappers te twijfelen aan het amyloïde-eiwit als veroorzaker van de aandoening, ondanks dat in het Science Translational Medicine recentelijk nog een studie werd gepresenteerd om de productie van bèta-amyloïd af te remmen als belangrijke stap in het onderzoek.

Directeur van het Alzheimercentrum van het VUmc Philip Scheltens is het niet eens met Olde Rikkert: "Alzheimer een verouderingsziekte? Geleuter. Als dat zo is, waarom zijn er dan mensen van 45 die de ziekte krijgen?", vraagt hij zich af in de Volkskrant.

Olde Rikkert verklaart dit doordat Scheltens in het VUmc voornamelijk jonge patiënten krijgt, waarvan een deel lijdt aan een familiaire vorm van alzheimer. "Dan hebben we het over minder dan 1 procent van alle mensen met de ziekte. De belofte dat wetenschappelijk onderzoek alzheimer kan oplossen, geldt dus niet voor alle 70- en 80-plussers met deze ziekte. Daar moeten we eerlijk over zijn", aldus de hoogleraar van het Radboudumc.