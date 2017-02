Udens ziekenhuis Bernhoven realiseert lagere omzet voor betere zorg

Gezondheid Operatiecomplex Gronings ziekenhuis gesloten door vlieg 29 x gedeeld Het operatiekamercomplex (OKC) van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal (Groningen) is gesloten omdat een vlieg is aangetroffen in een van de ruimtes. Het insect is, ondanks getroffen maatregelen, door bouwwerkzaamheden het gebouw binnengekomen.