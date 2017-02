Steeds meer Nederlanders krijgen huidkanker

Mannen kregen iets vaker de diagnose dan vrouwen: 8.174 tegen 7.662 gevallen. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Integraal Kankercentrum (IKNL).

Het aantal Nederlanders dat huidkanker krijgt groeit hard. Over de afgelopen 26 jaar is het aantal gevallen huidkanker met 308 procent gestegen, zo kregen in 1990 slechts 3.882 Nederlanders de diagnose. Ten opzichte van 2005 is het aantal nieuwe huidkankerpatiënten bijna verdubbeld.

KWF Kankerbestrijding laat aan NU.nl weten dat de stijging voor een deel te wijten is aan bovenmatige blootstelling aan UV-straling. "Zorg er altijd voor dat je niet verbrandt. KWF zet zich in voor betere zonbescherming, met name bij kinderen. Die zijn namelijk extra kwetsbaar. Ernstige verbranding tijdens de jeugd verdubbelt de kans op melanoom op latere leeftijd."

Na huidkanker volgt darmkanker als de meest voorkomende kankersoort, met 15.427 nieuwe patiënten. Deze vorm van kanker kwam in 2015 nog het vaakst voor. Mannen (8.807) krijgen vaker deze diagnose dan vrouwen (6.620).

Het aantal gevallen prostaatkanker stijgt van 10.469 naar 11.064 gevallen en blijft daarmee de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Bij vrouwen blijft dit borstkanker met 14.511 patiënten.

Ruim 108.400 Nederlanders kregen in 2016 de diagnose kanker. Bij de meeste vormen van kanker is de incidentie toegenomen. Dat kan volgens IKNL komen door betere registratie of omdat bepaalde vormen van kanker sneller worden ontdekt dan voorheen, zoals bij darmkanker het geval is.

Melanoom

De drie belangrijkste vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom. Vooral de stijging van melanoom noemt het IKNL zorgwekkend. Een groot deel van de toename van melanoom zit echter wel in de groep van mensen waarbij de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt. Hierdoor zijn de overlevingskansen groot; na vijf jaar leven nog bijna alle patiënten.

Het aantal gevallen van plaveiselcelcarcinomen blijft stabiel. Het overgrote deel van de patiënten die deze diagnose krijgt is ouder dan 70 jaar. Volgens IKNL brengt dit een specifieke behoefte aan zorg met zich mee, omdat plaveiselcelcarcinomen veel impact hebben op de patiënt. De kwaadaardige tumor komt in twee derde gevallen voor in het hoofd- en halsgebied, waardoor dit naast medische ook cosmetische gevolgen heeft.

Bij de totaalcijfers van huidkanker is het basaalcelcarcinoom niet meegenomen, omdat dit een langzaam groeiende tumor is die nagenoeg niet uitzaait en waaraan weinig mensen overlijden. In totaal kregen rond de 40.000 mensen deze vorm.

Verschillende organisaties vragen zaterdag 4 februari voor het derde jaar op rij aandacht voor de ziekte tijdens Wereldkankerdag. Op diverse plekken worden lezingen, voorlichtingen en andere activiteiten georganiseerd. Het IKNL publiceert alle cijfers over kanker op haar website cijfersoverkanker.nl.