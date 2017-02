'Mensen met slaapproblemen hebben grotere kans op astma'

De onderzoekers onderzochten hiervoor een ruim 17.000 personen tussen de 20 en 65 jaar. Hen werd gedurende tien jaar vragen gesteld over de kwaliteit van hun slaap. Ook moesten zij laten weten of ze symptomen van astma vertoonden.

Uit de resultaten, gepubliceerd in European Respiratory Journal, bleek dat de deelnemers die vaak of bijna elke nacht lastig in slaap vielen, flink meer risico liepen om in de komende elf jaar astma te ontwikkelen. Voor mensen die regelmatig moeilijk de slaap vatten, steeg de kans met 65 procent. Personen die bijna elke nacht problemen hadden, zelfs 108 procent.

Vroeg wakker

Onderzoeksdeelnemers die lieten weten regelmatig te vroeg ontwaken en daarna niet meer in slaap kwamen, hadden ook meer kans op astma. Het risico steeg met 92 procent voor mensen die hier vaak last van hadden en 36 procent in het geval bij personen die dit probleem bijna elke nacht meemaakten. Deelnemers die rapporteerden dat zij vaker dan last hadden van slapeloosheid, zagen de kans op de ontwikkeling van astma stijgen met 94 procent.

Patiënten die last hebben van chronische insomnia hebben een drie keer zo grote kans op de ziekte aan de luchtwegen vergeleken met mensen die de ziekte niet hebben. De veranderingen die een lichaam meemaakt bij insomnia hebben dus een grote invloed op de luchtwegen, stellen onderzoekers van de HUNT Research Centre.