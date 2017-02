'Resistente malariaparasiet opgedoken in Zuidoost-Azië'

De parasieten zijn malariaparasieten die immuun zijn voor de huidige beste behandelingen tegen de ziekte, artemisinine en piperaquine. De parasieten zijn wijdverspreid over Cambodja en een nog resistentere parasiet is actief in het zuiden van Laos en noordoosten van Thailand.

"We verliezen een gevaarlijke race om artemisinine-resistente parasieten te elimineren. De gevolgen van de verspreiding van resistente malariaparasieten dieper in India en Afrika kunnen ernstig zijn als we niet snel actie ondernemen vanuit een globale wereldgezondheidspositie", stelt een professor van de universiteit van Oxford en Mahidol in Thailand die onderzoek heeft gedaan naar de superparasieten.