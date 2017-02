Aantal ziekenhuisopnames door medicijngebruik fors gestegen

Dat blijkt uit de uitkomsten van een studie die minister Edith Schippers dinsdagavond naar de Kamer heeft gestuurd, meldt de NOS.

In 2013 werden er 49.000 mensen opgenomen door problemen met hun medicijngebruik, in vergelijking met 39.000 in 2008. De gemiddelde leeftijd van de patiënten steeg van bijna 50 naar bijna 55 en het aantal acute opnames met 21 procent.

De groep van patiënten van 65 jaar en ouder is 3,5 keer groter dan de patiënten die jonger zijn dan 65. De onderzoekers van de studie denken daarom dat vergrijzing de grootste oorzaak is van de stijging van het aantal patiënten.

Voorkomen

Bijna de helft van de opnamen van 65-plussers als gevolg van medicijnen is waarschijnlijk te vermijden. Bij mensen die jonger zijn is ook nog een kwart van de gevallen te voorkomen.

"Het is schokkend dat er in al die jaren, na al die maatregelen en afspraken, geen verbetering te zien is. Hoeveel mensen uiteindelijk aan de gevolgen overlijden is niet in het rapport vermeld. Ik wil hier ook duidelijkheid over'', aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie.

Door verkeerd medicijngebruik kan iemand bijvoorbeeld duizelig worden en iets breken.

Een deel van de opnamen is te vermijden door "beter rekening te houden met de kenmerken, bijzonderheden en de conditie van de individuele patiënt en door het toepassen van beschermende maatregelen'', schrijft Schippers.

Uit een andere studie, die vandaag verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde blijkt dat twintig procent van de patiëntengroepen van huisartspraktijken chronisch vijf of meer medicijnen gebruikt.