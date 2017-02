Slaap belangrijk voor seksleven vrouwen van middelbare leeftijd

Het onderzoek, dat werd gepubliceerd in Menopause, het wetenschappelijk tijdschrift van de North American Menopause Society (NAMS), zou bevestigen dat er een relatie bestaat tussen korter slapen, toegenomen symptomen van slapeloosheid en afgenomen seksuele functie bij postmenopauzale vrouwen.

Onderzoekers van Harvard Medical School, de Universiteit van Californië en de Mayo Kliniek in Arizona onderzochten 93.668 vrouwen tussen de 50 to 79 jaar en kwamen tot de conclusie dat hoe beter een persoon slaapt, hoe groter hun zin en plezier in seks is. Degenen die moe zijn, zouden veel minder tevreden zijn over hun seksleven.

56 procent van de deelnemers aan het onderzoek zeiden "best" of "erg" tevreden te zijn met hun seksleven en 52 procent bevestigde in de afgelopen twaalf maanden seks te hebben gehad met een partner. Iets minder dan een derde van de ondervraagde groep gaf aan te lijden aan slapeloosheid, dat bekend staat als een symptoom van de menopauze en kan leiden tot hoge bloeddruk en depressie.

De uitkomsten van het onderzoek zouden laten zien dat de relatie tussen de slaapkwaliteit, lengte van de slaap en de seksuele tevredenheid in stand bleef, zelfs na rekening te hebben gehouden met andere oorzaken van slapeloosheid, zoals depressie en chronische ziekten.

Frequentie

Terwijl slapeloosheid bij vrouwen zorgde voor de afname van hun zin in seks, nam opmerkelijk genoeg niet de frequentie van de seks die ze met hun partner hadden af. Volgens de onderzoekers zorgt de aard van slapeloosheid er dan wel voor dat vrouwen hun dagelijkse activiteiten, zoals seks, blijven doen, maar dat hun beeld en tevredenheid over deze lichamelijke activiteit gekleurd worden door hun tekort aan slaap.

Dr. JoAnn Pinkerton, directeur van de NAMS, zegt: "Vrouwen en zorgaanbieders horen de link tussen symptomen van de menopauze en slaaptekort en hun effecten op seksuele tevredenheid, te herkennen", vertelt ze. "Gelukkig bestaan er effectieve behandelingen die kunnen helpen met slaaptekort en seksuele tevredenheid, zoals hormoontherapie, waarvan in onze studie is gebleken dat dat een effectieve behandeling kan zijn voor vrouwen in de menopauze", aldus de onderzoekster.

Leeftijdsgroep

Uit het onderzoek zou blijken dat de relatie tussen slaapniveaus en seksueel plezier verschilt per leeftijdsgroep. Zo zouden oudere vrouwen, in vergelijking met jongere, minder vaak seksueel actief zijn als ze minder dan zeven á acht uur per nacht slapen. Vrouwen ouder dan zeventig jaar die minder dan vijf uur per nacht slapen, zouden 30 procent minder seksueel actief zijn dan net zo oude vrouwen die zeven tot acht uur slapen.