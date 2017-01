‘Meisjes van zes vinden zichzelf minder getalenteerd dan jongens’

Het onderzoeksteam, dat bestaat uit medewerkers van Princeton University, New York University en de University van Illinois, denkt dat de 'ontmoedigende' resultaten zouden kunnen wijzen op problemen bij de toekomstige carrière van meisjes. Dat vertellen ze tegen de website van BBC News.

Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science, werd gehouden onder 400 Amerikaanse kinderen die op vijfjarige leeftijd zeiden hun eigen sekse 'briljant' te vinden. Een jaar later werden dezelfde kinderen weer getest, maar dit keer zouden er verschillen tussen de verschillende seksen zijn geconstateerd.

Volgens het onderzoeksteam zou er dit keer sprake zijn van stereotypering, die zou zijn ontstaan door de blootstelling van de kinderen aan media, leraren, ouders en andere kinderen.

Experimenten

Tijdens het onderzoek werden er groepjes kinderen van vijf, zes en zeven jaar oud aan experimenten blootgesteld. In één daarvan werd de kinderen een verhaal voorgelezen dat ging over iemand die "heel erg slim" was, terwijl verder uit het verhaal niet bleek wie deze persoon was. Hierna kregen de kinderen vier foto's te zien, twee van mannen en twee van vrouwen, en werd ze gevraagd wie ze dachten dat de hoofdpersoon in het verhaal was.

De vijfjarige jongens in het onderzoek zouden allemaal voor een man gekozen hebben en van de meisjes van dezelfde leeftijd koos 75 procent een vrouw. Toen een jaar later dezelfde vraag werd gesteld, zouden de jongens nog steeds voor een man hebben gekozen, terwijl de meisjes nu meer geneigd waren om ook voor een man te kiezen.

Bordspel

Tijdens een ander experiment speelde een groep kinderen een nieuw bordspel, dat voor sommigen van hen een spel zou zijn voor "kinderen die heel erg slim zijn" en voor anderen een spel voor "kinderen die heel erg hun best doen".

De zes jaar en zeven jaar oude meisjes zouden geneigd zijn om, net als de jongens uit het experiment, het spel voor kinderen die "heel erg hun best doen" leuk te vinden, terwijl ze zouden hebben aangegeven het spel voor slimme kinderen minder leuk te vinden.

Eén van de onderzoekers, Professor Andrei Cimpian, vertelt tegen de BBC dat de uitslag van het onderzoek bewijst dat jonge kinderen worden blootgesteld aan het heersende idee dat een genie vaker een man is dan een vrouw.

"Het is ontmoedigend om te zien dat deze ideeën al op vroege leeftijd bij kinderen naar boven komen. Dan realiseer je je dat het nog een hele strijd zal worden om meisjes op andere gedachten te brengen", aldus de professor.

Cimpian vermoedt dat kinderen al op vroege leeftijd onder invloed van stereotypen in de samenleving hun pad kiezen. "Wanneer je vijf, zes of zeven bent, denk je niet na over je carrière, maar je maakt al wel beslissingen over welke vakken je op school volgt en voor welke buitenschoolse activiteiten je kiest. Zelfs als een verschil heel klein begint, kan het al snel uitgroeien tot iets groots", aldus de professor.

Hard werken

Mede-onderzoeker Dr. Lin Bian adviseert ouders en leraren om de nadruk te leggen op het belang van hard werken. Ze vertelt de BBC: "Het is bewezen dat iedereen er voordelen van geniet als je gelooft dat hard werken dé stap is om succesvol te worden."

Uit het onderzoek zou blijken dat meisjes erg gevoelig waren voor de boodschappen die gingen over ‘hard werken’ en dat ze daardoor net zo geïnteresseerd waren om het spel te spelen als de jongens. "Daarom is het erg belangrijk om bij jonge meisjes de nadruk te leggen op het feit dat hard werken leidt tot succes", aldus Bian.