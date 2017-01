Rotterdams ziekenhuis werkt aan website voor ouders van kind met koorts

Ouders bezoeken hun huisarts of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis het meest omdat hun kind koorts heeft. In veel van deze gevallen is er niets ernstigs aan de hand en worden ze weer door een arts naar huis gestuurd, schrijft het AD.

Toch zijn veel ouders bang dat hun kind aan iets ergers lijdt dan een simpel griepje. "Ouders blijven dan onzeker over wat er aan de hand is. En weten eigenlijk helemaal niet wat ze nu in de gaten moeten houden", vertelt Rianne Oostenbrink, kinderarts van het Sophia Kinderziekenhuis aan de krant.

De spoedeisende hulp geeft de ouders tegenwoordig al wel een boekje mee, waarin hen verteld wordt op de hartslag, de ademhaling, de kleur van het kind en de algehele indruk te letten. "Maar het blijkt lastig in te schatten wanneer het niet goed gaat. Een ouder maakt zich bijvoorbeeld grote zorgen als het kind hard huilt. Maar een kind dat heel rustig is, kan apathisch zijn. En dit is één van de kenmerken dat er wat aan de hand is", aldus Oostenbrink.

Website

Het gebeurt bijna nooit dat één kenmerk een ernstige infectie bevestigt of uitsluit, zegt Oostenbrink. "Al heeft een kind hoge koorts, als het normaal eet, drinkt, speelt en plast, dan is er minder aanleiding voor grote zorgen. Het lastige is, er zijn ook ouders die te laat hulp zoeken. Dat willen we natuurlijk ook voorkomen".

Op dit moment werkt het kinderziekenhuis aan een website, om zo ongeruste ouders bij de koorts van hun kind te informeren. "Daar willen we ook filmpjes opzetten van een ziek versus een gezond kind, zodat ouders kunnen zien wanneer ze naar de arts moeten'', aldus de huisarts.