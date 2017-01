VUmc Hersentumorcentrum begint spreekuur voor second opinions

"De diagnose hersentumor roept veel onzekerheid op bij zowel patiënten als hun familieleden", zegt Peter Vandertop, hoofd neurochirurgie bij VUmc aan Het Parool.

"Zij zoeken naar houvast en een second opinion kan daar bij helpen." Hij vertelt dat hun manier van werken zodanig is aangepast dat patiënten efficiënt kunnen worden geholpen door alle afspraken op één dag te plannen. "Dat is extra van belang als patiënten uit een andere regio komen."

Extra zekerheid

Een woordvoerder van het VUmc laat aan NU.nl weten dat alle patiënten met een hersentumor welkom zijn bij het spreekuur, ongeacht in welk stadium van de ziekte zij zich bevinden.

"Het kan zijn dat mensen net de diagnose hebben gekregen en een second opinion willen. Maar ook patiënten die bijvoorbeeld het advies hebben gekregen om zich wel of niet te laten opereren kunnen bij het spreekuur terecht voor extra zekerheid over hun behandeling."

Sinds 2015 is het centrum erkend als Europees expertisecentrum. Het second opinion-spreekuur zal wekelijks plaatsvinden op vrijdag. 1 februari is het eerste spreekuur.