Griepepidemie in Nederland duurt nu acht weken

Gezondheid Kenners kritisch over dieetvereisten boeken Fajah Lourens 62 x gedeeld De 1.350 kilocalorieën die Fajah Lourens van My Killerbody Motivation per dag eet, zijn weinig. Dat zeggen specialisten in gesprek met NU.nl naar aanleiding van een aflevering van Jinek, waarin Lourens te zien was.