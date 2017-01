Amstelveens ziekenhuis wil verloskamer Amsterdams grondgebied maken

Ida Zwaan van het Vrouw & Kind Centrum zegt dat dinsdag tegen RTVA. Volgens Zwaan hebben ouders die noodgedwongen moeten uitwijken er vaak moeite mee dat Amstelveen en niet Amsterdam de officiële geboorteplaats van hun kind wordt.

Steeds meer Amsterdammers bevallen noodgedwongen in Amstelveen omdat er in Amsterdamse ziekenhuizen geen plek meer is. Dat komt onder andere door de sluiting van de afdeling verloskunde in het ziekenhuis MC Slotervaart.

Hans van der Schoot, voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG, zei zaterdag in Het Parool dat de vraag naar Amsterdamse verloskamer enorm is toegenomen. Over 2016 moest het ziekenhuis 1.262 zwangeren weigeren. Hij wijt dit aan het sluiten van de verloskamer in het MC Slotervaart in december 2015. Het ziekenhuis probeert dit jaar uit te breiden.

Verzoek

Een woordvoerder van Amstelland laat aan NU.nl weten dat het verzoek recent is ingediend bij de gemeente Amsterdam, maar nog niet is goedgekeurd. De kans dat het doorgaat schat ze niet hoog in, omdat dan de wet moet worden gewijzigd.

Het Amstelland ziekenhuis had al plannen om dit jaar de verloskamers uit te gaan breiden.