Prik met pijnstiller in bilspier ook effectief bij heupartrose

De huidige injectie waarbij de corticosteroïden via het heupgewricht worden toegediend is complexer dan in de bilspier. Voor een prik in het heupgewricht moeten patiënten naar het ziekenhuis, bovendien moet deze worden gezet door een specialist op de afdeling Radiologie.

Een prik in de bilspier kan ook worden gegeven door een huisarts, wat de behandeling goedkoper maakt. Het effect van de prik in de bilspier hield ongeveer twaalf weken aan.

Desiree Dorleijn deed voor het Eramus MC onderzoek naar de pijnbestrijding van heupartrose met corticosteroïden in de bilspier. "De prik in de bil is vooral een goede tussenstap. In de toekomst zou de prik in de bilspier vergeleken kunnen worden met de injectie in het gewricht", aldus Dorleijn, die woensdag promoveert voor haar studie.

Dorleijn vergeleek twee groepen, waarbij ze de ene groep een placebo toediende en de andere de werkzame stof. De effecten van de injectie in het heupgewricht is niet vergeleken met een injectie in de bilspier. Het moet volgens de onderzoeker vooral worden gezien als een waardevolle aanvulling.

Heupartrose

Naar schatting hebben in Nederland zo'n 240.000 mensen last van heupartrose. De reumatische aandoening ontstaat vaak op middelbare leeftijd en zorgt dat het kraakbeen in de gewrichten dunner wordt. Wanneer ibuprofen of paracetamol niet meer werken kan worden gekozen voor een injectie met corticosteroïden als tijdelijke oplossing.

De laatste stap in de pijnbehandeling is het zetten van een heupprothese.