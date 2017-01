Cardiologen overleggen over risico's van oplosbare stent

"Daarin bekijken we of alle patiënten met zo'n stent opgeroepen moeten worden en wat het beste advies is", zegt vice-voorzitter Hans Bosker van de NVVC.

Vrijdag werd bekend dat patiënten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht die een biologisch oplosbare stent in het hart hebben, tot drie jaar na het plaatsen van deze stent een extra bloedverdunner moeten nemen.

Volgens Bosker, cardioloog in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem, is nu nog onvoldoende duidelijk "of het een serieus probleem is". "Er lijkt nu sprake van een gering verhoogd risico op stolselvorming."