Kenners kritisch over dieetvereisten boeken Fajah Lourens

De actrice schreef een van de best verkochte boeken van het moment: Killerbody. In het boek vertelt ze over het combineren van een dieet met veel bewegen. Deze maand verscheen op de bestseller het vervolg: Killerbody 2.

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe boek zat de actrice en dj bij Eva Jinek aan tafel in de latenight talkshow Jinek. Daar vertelde ze dat ze dagelijks ongeveer 1.350 kilocalorieën nodig heeft. Als ze wilt afvallen krijgt ze op een dag zo’n 1.000 kilocalorieën binnen.

Hier verscheen veel kritiek op. Lourens reageerde deze week op de kritiek op Instagram en verwees naar een stuk in Metro waarin onderzoekers stellen dat een boek niet kan aanzetten tot een eetstoornis. Dit werd eerder gesteld.

Weinig

"1.350 calorieën per dag is echt heel weinig", zegt voedingsdeskundige Astrid Postma - Smeets van het Voedingscentrum. "Het verschilt natuurlijk hoeveel kilocalorieën iemand nodig heeft. Maar bij een gemiddelde Nederlandse vrouw met een gezond bmi tussen de 18.5 en 25, zou je eerder denken aan 2.000 in plaats van 1.350 kilocalorieën."

Voedingsdeskundige Laura Tjon Tsoe Jin is het hiermee eens, maar reageert tegelijk genuanceerd. "Lourens zegt zelf dat 1.350 kilocalorieën is wat zij nodig heeft, dus dan zal het goed voor haar zijn. Over het algemeen raad ik mensen niet aan om in kilocalorieën te denken, zou ik dat wel doen, zou ik sowieso meer dan 1.350 kilocalorieën per dag eten."

"Je lichaam geeft de hele dag signalen af, luister daar naar", vertelt voedingsdeskundige Yvet Noordermeer. "Hoe voel je je? Heb je veel energie? Voel je je gezond. Als je 1.350 kilocalorieën binnenkrijgt en jij voelt je uitstekend, dan is dat oké."

Koolhydraten

"Je kunt in theorie zonder koolhydraten", zegt Postma-Smeets op de kritiek dat Lourens’ dieet weinig koolhydraten bevat. "Maar koolhydraatrijke producten bevatten veel voedingsstoffen. Belangrijk hierin is wel afwisseling, dus de ene keer aardappelen, dan weer couscous of rijst."

De deskundigen stellen dat het bij een voedingspatroon vooral om balans draait. Postma-Smeets: "Er moeten genoeg vitaminen en mineralen in zitten, en geen enkel voedingsmiddel zou uitgesloten moeten worden". Tjon Tsoe Jin specificeert dit nog: "Een uitgebalanceerd voedingspatroon bevat groenten, fruit, peulvruchten, noten, vis, vlees of vleesvervangers en zuivel."

Als Lourens snel wilt afvallen neemt zij 1.000 kilocalorieën per dag tot zich. "Als je gezond wilt afvallen, moet je niet in een keer je voedingspatroon veranderen", zegt Tjon Tsoe Jin. "Dit moet in kleine stappen gedaan worden. Noordermeer: “Hoe sneller je afvalt, hoe sneller je aankomt."

"De focus bij dit soort diëten ligt wel op een fit lichaam, het gaat niet alleen om snel afvallen. Dit in tegenstelling tot sapkuren of maaltijdrepen", aldus Postma-Smeets.

Recepten

"De recepten van My Killer Body Motivation zien er goed uit", aldus Tjon Tsoe Jin. "Ik vraag me alleen af of de hoeveelheden voldoende zijn, zeker als je erbij sport. Je moet vooral uitkijken dat je vetpercentage niet te laag wordt, dit is gevaarlijk. Hierdoor wordt de hormonale balans verstoort, krijg je een lagere weerstand, ben je vaker moe en soms stopt de menstruatie. Vet heeft dus een belangrijke functie."

Het boek straalt volgens Noordermeer uit dat je fysiek bezig moet zijn om gezond te worden. "Maar krachttraining is niet per de nodig. Je komt er ook met wandelen en fietsen, als je maar blijft bewegen iedere dag."