'Veel zitten maakt lichaam van vrouwelijke senioren acht jaar ouder'

Uit onderzoek onder 1.500 vrouwen in de leeftijd van 64 tot 95 jaar, blijkt dat vrouwen op leeftijd die per dag minder dan veertig minuten (matig) bewegen en meer dan tien uur per dag zitten kortere telomeren hebben.

Telomeren bestaan uit deels dubbelstrengig en deels enkelstrengig DNA en zitten aan het uiteinde van een chromosoom. Bij elke celdeling rafelt dit uiteinde een stukje uit, totdat de cel niet meer kan delen en uiteindelijk sterft.

Door bijvoorbeeld roken en overgewicht wordt de celdeling versneld en worden de telomeren sneller korter. Telomeren die korter zijn worden ook vaak aangetroffen bij mensen die lijden aan bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en diabetes.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de San Diego School of Medicine, blijkt dat de telomeren sneller delen wanneer iemand veel zit. Daardoor is de biologische leeftijd van zo'n persoon vaak hoger dan de daadwerkelijke leeftijd.

Acht jaar ouder

Uit het onderzoek bleek dat dit verschil gemiddeld zo'n acht jaar bedroeg, zo is te lezen in het onderzoek dat is gepubliceerd in American Journal of Epidemiology.

De vrouwen hebben voor het onderzoek vragen over hun gezondheid en levensstijl beantwoord en droegen zeven dagen achtereen een apparaatje bij zich dat hun slaap en activiteit vastlegde.

Bij vrouwen die wel minstens een half uur per dag sportten, werden geen kortere telomeren aangetroffen. "Het is belangrijk om op jongere leeftijd genoeg te bewegen, maar het is dus ook van belang om dit vol te houden wanneer je ouder bent", zegt Aladdin Shadyab, de hoofdauteur van de studie.

In de nabije toekomst zal er verder onderzoek worden gedaan naar de invloed van zitten en beweging op de lengte van de telomeren van mannen en jongeren.