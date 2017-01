VUmc opent tattoopolikliniek

De meeste van deze reacties ontstaan na het gebruiken van rode inkt of andere tinten waarin rood is verwerkt. Het kan maanden of jaren duren voordat er klachten ontstaan.

Het ziekenhuis doet experimenten met kweekhuid uit menselijk celmateriaal. Hier wordt rode inkt in geïnjecteerd, zodat bekeken kan worden hoe de afweer in de huis reageert, laat dermatoloog in opleiding Sebastiaan van der Bent weten aan De Volkskrant.

Ook zoekt het VUmc samenwerking met tatoeëerders, die klanten met klachten kunnen doorverwijzen. Van der Bent laat weten dat hij al goed contact heeft met de bekende tatoeëerder Henk Schiffmacher.