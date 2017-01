'Malariavaccin moet op grotere schaal worden getest'

"Het is belangrijk dat er genoeg vrijwilligers aan meedoen om de juiste conclusies te trekken. Aan de andere kant wil je de groepen zo klein mogelijk houden om zo niet meer mensen dan absoluut noodzakelijk aan malaria bloot te stellen", zegt Robert Sauerwein, hoogleraar Medische Parasitologie in het Radboudumc.

Het rekenmodel en de argumenten hiervoor zijn vrijdag gepubliceerd in het PLoS Computational Biology.

"Door in de vroege testfase een kandidaat-vaccin in een grotere groepen mensen te vaccineren in studies is de kans groter dat we meer veelbelovende vaccins vinden en dus sneller een effectieve entstof ontdekken tegen deze ziekte", zegt Luc Coffeng, onderzoeker op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

Bij het testen van kandidaat-vaccins wordt er eerst getest in gecontroleerde malaria-infectiestudies, de CHMI-studie. Hierbij worden gezonde vrijwilligers geïnfecteerd met malaria om te kijken naar het mogelijke beschermende effect van het vaccin. Dit alles gebeurt in streng gecontroleerde omstandigheden.

Effectief

De onderzoekers zijn van mening dat er sneller een effectief vaccin kan worden gevonden als de onderzoeksgroep voor CHMI-studies vergroot kan worden

De afgelopen tien jaar zijn veertig van een groot aantal kandidaat-vaccins klinisch getest op mensen. Daarvan bleek één vaccin, het RTSS-vaccin, veelbelovend. Na vaccinatie bleken kinderen voor 45,7 procent beschermd tegen malaria gedurende achttien maanden.

Aan malaria sterven jaarlijks 438.000 mensen en de ziekte is de nummer één doodsoorzaak in de wereld bij kinderen.