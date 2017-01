Meerdere ziekenhuizen kondigen opnamestop na griepepidemie aan

Onder meer het Westfriesgasthuis in Hoorn, het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch en het Bernhoven in Uden hebben de stop aangekondigd, meldt de NOS.

Het Westfriesgasthuis heeft daarom patiënten naar Friesland gestuurd. Voorzitter Arno Timmermans vertelde in het NOS Radio 1 Journaal dat ook medewerkers zijn getroffen door de griep. "Daardoor is de capaciteit minder dan we zouden willen. Dat kan problemen geven."

Ook Rotterdam heeft last van te volle ziekenhuizen. RTV Utrecht meldt dat er in de provincie Utrecht nog niet is overgegaan tot een opnamestop. Het Sint Antonius in Nieuwegein en het UMC hebben op de drukke winterperiode geanticipeerd en hebben reeds extra voorzieningen geregeld.

Om acute gevallen wel te kunnen behandelen, worden er bijvoorbeeld geplande opnames geschrapt.