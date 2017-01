Artsen gaan zaak tegen tabaksindustrie financieel ondersteunen

Willem Mali, hoogleraar radiologie in het UMC Utrecht zegt in de Volkskrant dat artsen al actief bezig zijn om roken te ontmoedigen en mensen te wijzen op de gevolgen. "Maar dat is allemaal te vrijblijvend. Dokters moeten veel activistischer worden."

Een mogelijke rechtsgang biedt volgens de NTvG, waarvan ruim 250 artsen lid zijn, kansen voor artsen. Zieke, voormalig, rokers deden vorig jaar aangifte tegen vier tabaksfabrikanten om deze strafrechtelijk aan te pakken. Volgens de ex-rokers maakt de industrie de sigaretten doelbewust verslavend en benadeelt zo bewust de gezondheid.

Het Openbaar Ministerie oordeelt binnenkort of over wordt gegaan tot vervolging. Mocht dat gebeuren, dan zou het de eerste tabak-strafzaak in Europa zijn, meldt de krant. In Nederland overlijden jaarlijks twintigduizend mensen aan de gevolgen van roken.

De NTvG betaalt de rechtsgang uit eigen vermogen. "Het gaat er vooral om dat jongeren van de tabak afblijven. Vrije keus? Dat argument is niet meer te handhaven. Het gaat om een verslaving", aldus Mali.

De Vereniging van Tabaksfabrikanten beargumenteert in de Volkskrant dat de industrie werkt volgens Nederlandse wetgeving.