'Studie trekt nut borstkankeroperatie in twijfel'

Deze studie is maandag gepubliceerd in Annals of Internal Medicine. Hierin werd de geregistreerde data van Deense vrouwen van 35 tot 84 jaar die in de jaren 1980 tot 2010 gediagnosticeerd zijn met borstkanker onderzocht.

"De studie laat zien dat vrouwen die geloven dat hun leven gered werd door een mammogram, daadwerkelijk geschaad werden. Dit kwam doordat onderzoeken geleid hebben tot een operatie, bestraling en zelfs chemotherapie die niet nodig zouden zijn geweest", zegt Dr. Otis Brawley van de American Cancer Society. Deze dokter werkte niet mee aan het onderzoek maar deed hier wel uitspraken over.

"Onderzoekers erkennen steeds meer dat niet alle vormen van borstkanker hetzelfde risico met zich meebrengen, zelfs als ze er onder de microscoop hetzelfde uitzien", legt Brawley uit. "Sommige tumoren veranderen in dodelijke monsters, terwijl anderen stoppen met groeien of zelfs krimpen."

"Door alle soorten kanker te behandelen die we zien, redden we zeker levens. Maar we 'genezen' ook vrouwen die niet genezen hoeven te worden."

Verward

De American College of Radiology erkent dat mammogrammen kunnen leiden tot onnodige behandelingen maar stelt dat dit minder vaak voorkomt dan de Deense studie suggereert. Dr. Debra Monticciolo van de American College of Radiology zegt dat deze studies vrouwen alleen maar verward achterlaten. Daarbij stelt ze dat uit andere onderzoeken blijkt dat het aantal vrouwen dat onnodig geopereerd wordt maar rond de 2,3 procent ligt.

Fran Visco, voorzitter van de National Breast Cancer Coalition, vertelt dat onnodige behandeling de gezondheid van een vrouw in gevaar kan brengen. Het kan het hart beschadigen en zelfs nieuwe vormen van kanker veroorzaken. Vrouwen zouden naar haar mening geïnformeerd moeten worden over deze mogelijke gevolgen.

Howel mammogrammen niet alle tumoren vinden, verkleinen ze de kans op overlijden door borstkanker met 25 tot 31 procent bij vrouwen in de leeftijd 40 tot 69 jaar, stelt de Agency for Healthcare Research and Quality.