'Ook af en toe sporten heeft gunstig effect op de gezondheid'

Dat schrijven Britse onderzoekers in het blad Journal of the American Medical Association (Jama).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft 75 minuten flinke of 150 minuten matige beweging per week voor, liefst verspreid over de week. In Nederland luidt het advies een halfuur bewegen per dag.

"Kwaliteit is wellicht belangrijker dan kwantiteit", zegt onderzoeker Gary O'Donovan. Voor het onderzoek werden de gegevens van 63.591 volwassenen in Engeland en Schotland tussen 1994 en 2012 geanalyseerd.

Gezondheid

Onderzoekers keken naar de gezondheid en mogelijke doodsoorzaken van volwassenen die vrijwel nooit sportten, volwassenen die regelmatig sportten en volwassenen die hun aanbevolen beweging in een of twee sessies stopten.

De effecten bij de laatste twee groepen bleken nagenoeg hetzelfde. De laatste groep had 40 procent minder kans om te sterven aan hart- en vaatziekten. Het algemene overlijdensrisico lag 30 procent lager en er was 18 procent minder kans om te overlijden als gevolg van kanker.