'Gebruikers GHB zien negatieve effecten drug pas heel laat in'

Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), schrijft de Volkskrant. GHB geeft geen kater en de problemen beginnen pas echt op het moment dat er ontwenningsverschijnselen optreden.

"Verslaafden vinden hun leven met GHB moeilijk, maar een leven zonder GHB vinden ze ondraaglijk", zegt Harmen Beurmanjer van de Radboud Universiteit, die het onderzoek uitvoerde.

Tienduizenden Nederlanders gebruiken op jaarbasis wel eens GHB. Een klein deel daarvan is verslaafd. Meer dan de helft van de verslaafden valt binnen drie maanden na het afkicken terug.

Onthoudingsverschijnselen

"GHB is een van de gevaarlijkste stoffen die we kennen als het gaat over verslaving en afhankelijkheid", zegt Tibor Brunt van het Trimbos Instituut. "De onthoudingsverschijnselen zijn heel ernstig." Als gebruikers stoppen met GHB, krijgen ze onder meer heftige angstaanvallen en hartklachten.

Bij een op de vijf drugsgerelateerde incidenten in ambulances speelt GHB een rol. "Bijna 45 procent van de GHB-verslaafden is ooit in comateuze toestand binnengebracht op de Spoedeisende Hulp", aldus Beurmanjer. "En 20 procent van hen is eens of meermaals in coma op de intensive care beland."