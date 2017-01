'Alzheimer-medicijn zou gaatjes in kiezen kunnen repareren'

Volgens een onderzoek, gepubliceerd in Nature, van King's College London stimuleert het medicijn Tideglusib de stamcellen in het zachte gedeelte binnenin de tand, waardoor nieuw tandbeen, oftewel dentine, aangemaakt wordt.

Tanden kunnen al zelf nieuw tandbeen aanmaken wanneer de binnenkant blootgesteld wordt aan een infectie, maar dat is van nature een dun laagje dat diepe gaatjes niet kan voorkomen.

Volgens de onderzoekers is het medicijn Tideglusib in staat om een enzym genaamd GSK-3 af te sluiten, zodat dentine aangemaakt wordt. Tijdens het onderzoek werd een klein sponsje dat doordrenkt was met het medicijn in een kies met een gaatje geplaatst. Doordat dentine op deze manier de kans kreeg om te groeien, kon de kies binnen zes weken herstellen, aldus de onderzoekers.

De speciale afbreekbare spons is gemaakt van collageen en smelt vanzelf, zodat er niets in de mond achterblijft.

Natuurlijke behandeling

Professor Paul Sharpe, hoofdonderzoeker en werkzaam bij het Dental Institute van King's College London, vertelt dat door de eenvoudigheid van de ingreep het medicijn een "ideaal product is voor een natuurlijke behandeling van diepe gaatjes". Tideglusib zorgt volgens hem voor bescherming van de binnenste laag van de tand, terwijl het tegelijkertijd het tandbeen herstelt.

"Ook is het een voordeel om een medicijn te gebruiken dat al getest is tijdens klinische trails voor Alzheimer", vertelt Sharpe. "Daardoor is het mogelijk om deze tandbehandeling snel in de tandartsklinieken aan te kunnen bieden", aldus de onderzoeker.

Handmatig

Nu maken tandartsen nog handmatig vullingen van calcium en op siliconen gebaseerde producten om diepe gaatjes in kiezen te behandelen en gaten in tanden te vullen. Dit cement blijft vaak in de tand zitten en lost niet op, zodat het normale minerale niveau van de tand nooit meer hersteld kan worden. Met de nieuwe techniek zou de noodzaak voor vullingen, die vaak in verloop van tijd vervangen moeten worden, afnemen.