'Tweetaligen kunnen combineren taken op latere leeftijd makkelijker aan'

Wetenschappers van de universiteit van Montreal testten oudere deelnemers op het uitvoeren van verschillende taken. Tijdens het uitvoeren van die taken werd hun hersenactiviteit gemeten met scans.

In Journal of Neurolinguistics beschrijven de onderzoekers hoe ze ouderen die tweetalig waren en ouderen die één taal spraken verschillende taken lieten uitvoeren. Aan de scans was te zien dat tweetalige ouderen een kleiner deel van hun hersenen gebruikten om twee taken tegelijk uit te voeren, dan ouderen die één taal spraken.

"Tweetaligen moeten jarenlang schakelen en moeten daarbij constant bepalen welke informatie essentieel is om te begrijpen en welke informatie niet", aldus hoofdonderzoeker dr. Ansaldo.

Ansaldo: "Wij hebben ontdekt dat het spreken van meerdere talen een concrete impact heeft op de hersenfuncties en dat mogelijk een positief effect heeft op het geheugen. Nu moeten we onderzoeken hoe we deze functies kunnen vertalen naar het dagelijkse leven."