Aantal handletsels door vuurwerk daalt naar 33

Gezondheid 'Je hoeft het roer niet om te gooien in januari als je van feestkilo's af wil' 102 x gedeeld Na alle feestdagen in december willen veel mensen in januari aan de slag om de extra kilo's kwijt te raken. Velen gaan bij een dieet echter te fanatiek van start, waarschuwen diëtisten Susan van Cruchten en Jasmijn Verheijen.