'Gemiddelde wachttijd ziekenhuis fors langer geworden'

NRC Next vroeg onderzoeks- en adviesbureau Mediquest de wachttijden bij ziekenhuizen in Nederland te inventariseren en schrijft dinsdag dat de wachttijden al enkele jaren toenemen. De krant spreekt de verwachting uit dat dat niet zal veranderen in 2017.

In 2014 lag de gemiddelde wachttijd op 2,95 weken. Twee jaar later, in 2016, was de gemiddelde wachttijd opgelopen tot 3,52 weken.

De stijging van wachttijden is te zien bij verschillende specialistische behandelingen. Vooral bij allergologie, oogheelkunde en patiënten met maag-, darm- en leverziekten zijn de wachttijden de afgelopen tijd sterk gegroeid tot zes weken in 2016.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groeiden de uitgaven aan zorg drie jaar op rij minder hard dan de economie. NRC Next schrijft dat de toenemende schaarste onder andere te zien zal zijn in de langere wachttijden.