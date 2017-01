'Je hoeft het roer niet om te gooien in januari als je van feestkilo's af wil'

"Het is prima als je op 1 januari wil beginnen met afvallen, maar doe dat niet te extreem", zegt Van Cruchten tegen NU.nl.

"Ik zie vaak dat mensen zichzelf van alles ontzeggen. Dat houden ze een paar weken vol en dan vervallen ze weer in hun oude patronen. Ik zeg altijd: je hebt die kilo's er niet alleen in december aan gegeten, maar in een heel jaar."

"Het gaat niet om de periode tussen sinterklaas en oud en nieuw, maar om de periode tussen oud en nieuw en sinterklaas", vult Verheijen aan.

"Mensen willen vaak te snel resultaat zien", stelt Van Cruchten. "Maar hoe sneller de kilo's eraf gaan, hoe sneller ze er vaak weer bij zitten. Wil je blijvend afvallen, dan moet je je eetgedrag aanpassen en dat kost even tijd."

Bezorgd

Van Cruchten en Verheijen krijgen vaak vóór de feestdagen al bezorgde cliënten in hun praktijk. "Dan vragen ze me hoe ze het moeten aanpakken in december", aldus Van Cruchten. "Maar eigenlijk heb je maar vier echte feestdagen: sinterklaas, Eerste en Tweede Kerstdag en oudejaarsavond. De rest van de maand kun je 'normaal' eten."

"Die kleine periode maakt over een heel jaar gezien niet heel veel uit", vindt ook Verheijen. "Op dagen dat er feestjes zijn, moet je er van genieten. Op andere dagen kun je gewoon volwaardige, gezonde voeding eten."

Verder vinden beide diëtisten dat een patatje of een gebakje op z'n tijd moet kunnen. "Wees niet te streng voor jezelf", zegt Van Cruchten. "Je hoeft echt niet het roer om te gooien; je moet gewoon opletten."

Resetten

"Wat ik wel altijd adviseer, is om in januari even te "resetten". Eet gewoon weer wat je nodig hebt: brood, graanproducten en aardappelen, groente en fruit, vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel", aldus Verheijen.

"Probeer te minderen met de dingen die je in december voorgeschoteld kreeg. Dat kan lastig zijn, want vaak heb je nog allerlei lekkere dingen in huis en die wil je ook niet weggooien. Bouw het daarom langzaam af."