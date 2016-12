'Chemobrein' kan tot zes maanden na borstkankerbehandeling blijven

Dit fenomeen, zichtbaar in de hersenen, wordt ook wel chemobrein genoemd.

Onderzoekers van het kankerinstituut van de Universiteit van Rochester in de Verenigde Staten deden onderzoek onder 581 vrouwelijke borstkankerpatiënten en vergeleken hen met 364 gezonde mensen. In beide groepen was de gemiddelde leeftijd 53.

De wetenschappers gebruikten een speciale techniek om de cognitieve prestaties te meten. De borstkankerpatiënten vertoonden daarop 45 procent meer cognitieve beperkingen.

Bij een meetmoment een half jaar later bleek dat ruim een op de drie vrouwen nog steeds last had van chemobrein, en dat de symptomen zelfs verergerd waren in die periode. Bij de gezonde groep was dit bij een op de acht het geval.

De aandoening lijkt versterkt te worden als de periode na de chemotherapie gepaard gaat met gevoelens van angst, stress en depressie. Ook hadden de jongere patiënten in de testgroep relatief meer last van een chemobrein.