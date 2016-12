'Acne bij volwassen vrouwen mogelijk door gebrek aan groente en fruit'

Dat zeggen Italiaanse onderzoekers van het onderzoekscentrum voor dermatologie GISED in Bergamo, meldt CBS . Zij onderzochten ruim vijfhonderd volwassen vrouwen, waarvan de helft leed aan de huidaandoening acne.

De vrouwen die drie of minder dagen per week fruit en groente óf verse vis aten, bleken twee keer minder vaak acne te hebben dan vrouwen die deze producten vaker dan drie dagen aten. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the American Academy of Dermatology.

De Italianen zeggen dat ze niet met zekerheid kunnen stellen dat de genoemde factoren rechtstreekse oorzaken zijn van acne. Het gaat samen, maar daarmee is niet bewezen dat het een de oorzaak is van het ander.

Zwangerschap

Behalve het voedingspatroon zijn er meer factoren die mogelijk een rol spelen. Zo lijkt de kans op acne hoger te zijn als directe familieleden er ook last van hebben en kan het achter de rug hebben van een zwangerschap het risico verhogen. Ook hebben vrouwen met acne vaker last van chronische stress.

Twintig tot veertig procent van de twintigplussers heeft regelmatig last van acne, en vrouwen lijden er vaker aan dan mannen.