'Visolie tijdens zwangerschap verkleint kans op astma bij kind'

Ruim zevenhonderd vrouwen deden mee aan het onderzoek van de universiteit van Kopenhagen, dat is gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Hierbij slikte de helft visolie en de andere helft placebo's. Een kwart van deze vrouwen had zelf ook astma.

Van de kinderen van de vrouwen die het supplement innamen, had 16,9 procent op driejarige leeftijd astma ontwikkeld. Bij de kinderen van vrouwen die een placebo slikten was dit 23,7 procent.

Het ging hier wel om een extra hoge dosis van visolie: 2,4 gram per dag, wat vijftien tot twintig keer de hoeveelheid is van consumenten normaal gesproken dagelijks binnenkrijgen.

Vrouwen met lage niveaus EPA en DHA (beide omega 3-vetzuren) in hun bloed leken het meest te profiteren van de visolie. 17,5 procent van hen kreeg een kind dat astma ontwikkelde. Van de vrouwen die een placebo slikten, was dit 34,1 procent, een verschil van 16,6 procentpunt.

Opnieuw

De onderzoekers die meewerkten aan de proef kunnen nog niet met zekerheid stellen dat visolie ook inderdaad dit effect bewerkstelligt. Daarvoor moet het onderzoek opnieuw worden uitgevoerd, waarbij de visolie al in een eerder stadium van de zwangerschap wordt ingenomen.

Wereldwijd hebben meer dan 330 miljoen kinderen en volwassenen last van astma.