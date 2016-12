VU doet onderzoek naar gebedsgenezing

De groep zal verhalen verzamelen en nagaan of er wellicht wetenschappelijke verklaringen zijn voor de genezingen, meldt Trouw donderdag.

Kruijthoff heeft reeds een deel van de gevallen in kaart gebracht. Van de vijftien casussen is inmiddels van elf bekend dat er toch een verklaring te vinden is voor hun genezing.

Het is de eerste keer dat er specifiek onderzoek wordt gedaan naar gebedsgenezing. "Je kunt ook kijken naar genezingen die opgetreden zouden zijn in andere situaties, maar wij kiezen ervoor om dit te doen in relatie tot gebed", vertelt Kruijthoff.

"Dat is relevant, want het is nog nooit gedaan, terwijl er in sommige kerken wel veel discussie is over gebedsgenezing."