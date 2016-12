Spoedkeizersnede nu ook op verloskamer van Erasmus MC

Vrijdag is de nieuwe operatiekamer op de afdeling Verloskunde in het ziekenhuis in gebruik genomen.

Deze Verloskunde Operatie Kamer (VOK) is bedoeld om bij zwangere vrouwen die een groot risico op complicaties hebben, snel een spoedkeizersnede te kunnen doen op hetzelfde bed en in dezelfde kamer. De VOK bevindt zich op het nieuwe verloskamercomplex.

De opening van de VOK verhoogt de veiligheid vanwege de ligging tussen de andere verloskamers. De zwangere vrouwen die hier kunnen bevallen zijn hoog-risico patiënten, bijvoorbeeld lijdend aan hart- en vaatziekten of andere ziekten.

De VOK is geschikt voor verloskundige-zorg en intensieve monitoring van hart en bloedsomloop.

In januari 2016 is het nieuwe verloskamercomplex in gebruik genomen.