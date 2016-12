Gezondheidsraad waarschuwt voor overmatig gebruik desinfecterende middelen

Dat staat woensdag in een advies van de Gezondheidsraad. De middelen zijn onmisbaar om bijvoorbeeld medische apparatuur te ontsmetten of besmetting en bederf van voedsel te voorkomen, maar voor veel andere gevallen is de noodzaak niet aangetoond.

Het nut van het dagelijks wassen van intensivecarepatiënten met chloorhexidine of routinematige desinfectie van vloeren, muren en plafonds in ziekenhuizen is bijvoorbeeld niet bewezen en werkt mogelijk averechts.

Ook thuis gebruiken mensen steeds meer desinfecterende middelen, bijvoorbeeld in handzeep, tandpasta en mondwater. Voor de gezondheid is dat meestal onnodig, aldus de raad.

Onderzoek

De Gezondheidsraad refereert ook aan deze week verschenen onderzoek van het AMC. Volgens de onderzoekers kunnen ontsmettingsmiddelen in de voedingsindustrie leiden tot ernstigere hersenvliesontsteking waardoor patiënten vaker komen te overlijden.

Bacteriën zijn resistent geworden tegen deze desinfecterende stoffen en minder gevoelig voor antibiotica waarmee hersenvliesontsteking wordt behandeld. De onderzoekers ontdekten dit nadat ze merkten dat patiënten steeds minder goed genezen van een hersenvliesontsteking die wordt veroorzaakt door de listeriabacterie. Die bacterie wordt via voedsel overgedragen.

"Na een lange speurtocht en DNA-analyses blijkt dat deze bacterie in toenemende mate ongevoelig aan het worden is voor een ontsmettingsmiddel dat in de voedingsindustrie veel wordt gebruikt", aldus het ziekenhuis. Volgens het AMC gaat het om een ontsmettingsmiddel dat wordt gebruikt om de machines te reinigen en in voedsel wordt toegevoegd.

Het ziekenhuis onderzocht gegevens van 98 patiënten met hersenvliesontsteking door de listeria-bacterie.