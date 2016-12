'Te veel leerlingen met dyslexieverklaring'

Uit onderzoek blijkt het aantal leerlingen met zo'n verklaring aan het stijgen is. Dyslexie zorgt ervoor dat mensen moeite met lezen en schrijven hebben.

Volgens de bewindslieden is het ''aannemelijk'' dat een groep leerlingen ten onrechte een dyslexieverklaring heeft gekregen. Zij willen dit aantal terugdringen. Met zo'n verklaring kun je in aanmerking komen voor extra tijd voor een tentamen en vergoeding van bepaalde kosten.

Internationaal onderzoek stelt dat het normaal is dat 10 procent van de leerlingen last heeft van ernstige dyslexie en niet op te lossen lees- en spellingsproblemen. In het beperkte onderzoek dat nu is gedaan blijken percentages tussen de 10 en 20 procent en meer niet ongewoon zijn.

De Inspectie van het Onderwijs heeft geen verklaring voor deze hoge cijfers. Bussemaker en Dekker kondigen aan dat hier meer onderzoek naar komt. Verder komt er ook meer voorlichting aan scholen over effectieve aanpakken om lees- en spellingsproblemen te voorkomen.

In steden komt dyslexie het minst voor (8 procent in 2015). Op het platteland is het flink hoger: bijna 14 procent in 2015.