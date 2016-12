Stof uit chilipepers remt mogelijk groei van borstkankercellen

Dat blijkt uit een experiment dat onderzoekers van de universiteit van Bochum hebben gehouden.

Hiervoor gebruikten ze de celcultuur van de SUM149PT, een modelsysteem voor triple negatieve borstkanker, een agressieve vorm. Dit type kanker kan enkel bestreden worden met chemotherapie.

In de gekweekte cellen troffen de onderzoekers een aantal geurreceptoren aan. Eén receptor, de trigeminuszenuw, werd veelvuldig aangetroffen. De receptor, genaamd TRPV1, wordt geactiveerd door de stof capsaïcine. Ook helional, een chemische stof die onder meer te vinden is in wasmiddel en zeep, activeert de receptor.

Afsterven

De onderzoekers activeerden de receptor met één van deze twee stoffen. Vervolgens bleek dat de kankercellen zich langzamer deelden. De cellen bleken na langere tijd zelfs af te sterven.

"Als we de TRPV1-receptor kunnen activeren met een specifiek medicijn, kan dit wellicht betekenen dat er een nieuwe behandeling is voor dit type kanker", zegt Hanns Hatt, één van de onderzoekers die betrokken was bij het experiment.

Het innemen van de stof, door bijvoorbeeld een peper te eten, werkt in dit geval niet voldoende.