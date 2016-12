'Gastric sleeve vaak betere behandeling bij overgewicht'

Dat blijkt uit het proefschrift van Pim van Rutte van het Catharina Ziekenhuis. Dit is gebaseerd op de resultaten van deze operatie bij ruim duizend patiënten.

De sleeve is een bariatrische operatie waarbij 80 procent van de maag wordt weggehaald. Anders dan bij een bypass worden de dunne darm en de maagklep intact gelaten. Op langere termijn geeft de sleeve minder complicaties, zoals vitaminetekort en inwendige verdraaiing van de darm. Bovendien wordt hetzelfde resultaat bereikt op gewichtsverlies en verbetering van de bijkomende ziekten als diabetes, hoge bloeddruk en hoog cholesterol.

Van Rutte heeft met behulp van gestructureerde videoregistratie de valkuilen van de operatie onderzocht, zoals het belang om de juiste instrumenten te gebruiken. Met een studie waarbij hij de wanddikte van de maag heeft gemeten kon een uitspraak worden gedaan om de juiste maat nietjes te gebruiken om de maag dicht te 'nieten'.

Co-promotor en chirurg dr. Simon Nienhuijs van het Catharina Ziekenhuis: "De effecten van beide operaties op de hormoonhuishouding, darmflora en verteringsstelsel zijn hetzelfde. De lange termijnresultaten zijn grotendeels vergelijkbaar; het overgewicht blijkt met minstens twee derde te kunnen worden gereduceerd na twee jaar. Het maximale gewichtsverlies wordt na vier jaar bereikt. De gastric sleeve geeft op lange termijn echter minder complicaties."

Sleeve

Nienhuijs geeft aan dat met de komst van de sleeve een patiënt met obesitas meer op maat geholpen kan worden.

Uit het onderzoek van Van Rutte blijkt dat een goede screening vooraf belangrijk is om te beoordelen wie voor een operatie in aanmerking komt en of de patiënt in staat is om zijn of haar leefstijl drastisch aan te passen.

Obesitas is een wereldwijde epidemie. Ondanks preventieprogramma's stijgt het aantal mensen met extreem overgewicht exponentieel.

Van Rutte promoveert 21 december aan de TU Delft.