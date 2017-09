Geen hogere vergoeding voor passagier niet-rechtstreekse vlucht

Bij de berekening van de hoogte van de compensatie moet gekeken worden naar de hemelsbrede afstand tussen de luchthaven van vertrek en de eindbestemming, oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag. Daarbij maakt het niet uit of passagiers via andere luchthavens naar hun eindbestemming zijn gereisd.

De zaak draaide om drie reizigers die via van Rome, via Brussel naar Hamburg zijn gereisd. Ze hebben recht op een vergoeding, omdat zij drie uren en vijftig minuten later zijn aangekomen dan gepland.

Volgens een Europese verordening hebben passagiers bij een vertraging van drie uur of meer recht op een compensatie van 250 euro voor vluchten tot 1.500 kilometer. Voor langere vluchten tussen twee lidstaten geldt een vergoeding van 400 euro.

Totale vluchtafstand

Het ging in deze zaak om de vraag hoe de totale vluchtafstand berekend moet worden bij rechtstreeks op elkaar aansluitende vluchten.

Het was niet duidelijk of het ging om de totale vluchtafstand tussen Rome en Hamburg (1.326 kilometer) of de daadwerkelijk afgelegde afstand. Die was in dit geval 1.656 kilometer, omdat ook de afstand tussen Rome en Brussel en tussen Brussel en Hamburg meetellen.

Hemelsbreed

Het Hof oordeelt dat de compensatie bij annulering of langdurige vertraging van rechtstreeks aansluitende vluchten berekend moet worden op de hemelsbreed gemeten afstand tussen de luchthavens van vertrek en aankomst. In deze kwestie dus de afstand tussen Rome en Hamburg.

"Het feit dat de werkelijk afgelegde vluchtafstand wegens aansluitende vluchten langer is dan de afstand tussen de luchthavens van vertrek en aankomst heeft geen invloed op de berekening van de compensatie", aldus het Hof.

Geen onderscheid

Het Hof stelt dat de verordening geen onderscheid maakt tussen passagiers die hun eindbestemming met een rechtstreekse vlucht bereiken en passagiers die dit met een aansluitende vlucht doen.

"Het Hof besluit hieruit dat de passagiers in beide gevallen gelijk moeten worden behandeld bij de berekening van het bedrag van de compensatie."