Inflatie eurozone valt in augustus hoger uit dan verwacht

Dit meldt het Europese statistiekbureau Eurostat donderdag. De verhoging is vooral te danken aan energieprijzen. In een peiling van persbureau Bloomberg hadden analisten gemiddeld een inflatie van 1,4 procent verwacht.

Met deze stijging komt de inflatie steeds dichter bij de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank heeft als streven om de inflatie op de middellange termijn op 2 procent te krijgen.

Als de volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, is het prijspeil in de eurozone met 1,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Werkloosheid

Eurostat meldt verder dat de werkloosheid in de eurozone in juli is gestabiliseerd op 9,1 procent, hetzelfde niveau als een maand eerder.

De werkloosheid bleef daarmee op het laagste niveau sinds februari 2009. Volgens Eurostat waren in juli in het eurogebied 14,9 miljoen mensen werkloos.

Voor de gehele Europese Unie werd een werkloosheid gemeten van 7,7 procent. Dat komt neer op 18,9 miljoen werklozen.

Tsjechië

De laagste werkloosheid in de EU was in Tsjechië (2,9 procent). De werkloosheid was nog altijd het hoogst in Griekenland (21,7 procent). Voor Nederland werd door Eurostat een werkloosheid van 4,8 procent gemeld.

Verder waren in de eurozone 2,7 miljoen jongeren werkloos. In alle 28 EU-landen hadden 3,8 miljoen personen jonger dan 25 jaar geen baan.