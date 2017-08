Deel goede doelen gaat voortaan contactloos collecteren

Daarmee gaan ze met ingang van 3 september in voorlopig vijftig gemeenten contactloos doneren mogelijk maken, al kan in de aangepaste collectebus ook nog ouderwets geld worden gestopt. De collectebus nieuwe stijl wordt donderdag 31 augustus gepresenteerd in het Olympisch Stadion.

Onder meer KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetesfonds, Amnesty International en Jantje Beton doen aan het project mee. De collectebussen rouleren voortaan tussen de goede doelen, zodat de samenwerkende organisaties kosten kunnen besparen.

De goede doelen willen daarmee de wijze van collecteren moderniseren, aldus een woordvoerder van I Care Producties (ICP), betrokken bij de introductie. Daarnaast groeit het aantal contactloze betalingen stormachtig: in 2014 waren er nog maar 8,3 miljoen contactloze transacties, vorig jaar 630 miljoen. In 2016 waren er in Nederland voor het eerst meer pin- dan contante betalingen.

Bijna drie kwart van de huishoudens ervaart de collectant als positief, maar gelijktijdig merken de goede doelen dat veel mensen tegenwoordig geen kleingeld meer in huis hebben.

Volgens de goede doelen staan veiligheid en anonimiteit voorop bij deze nieuwe vorm van collecteren. De collectebus kan alleen worden ingezet door goede doelen met een CBF-keurmerk.