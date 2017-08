Grootste prijsstijging voeding in vier jaar tijd

Daarmee zijn de prijzen voor voeding in het afgelopen jaar harder omhoog gegaan dan de prijzen voor alle goederen en diensten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag. Gemiddeld genomen waren goederen en diensten in juli 1,3 procent duurder dan in juli 2016.

Zuivelproducten zijn in het afgelopen jaar bijna een tiende duurder geworden. Ook vlees en vis zijn flink duurder geworden. Vlees kostte in juli ruim 5 procent meer dan in dezelfde maand in 2016. De prijs van vis is in dezelfde periode twee keer zo hard gestegen.

Melk

Met name melk en boter zijn flink in prijs gestegen. Zowel volle melk als boter was in juli ruim een derde duurder dan in juli 2016. Halfvolle melk is een kwart duurder geworden en kaas 7 procent duurder. De prijs van yoghurt is met 2 procent relatief licht gestegen.

Dit heeft te maken met de kosten die zuivelproducenten maken. Zij waren bij melkboeren flink meer kwijt aan de inkoop van melk. Ook handelsmarges, loonkosten en transportkosten hebben invloed op de consumentenprijzen.

In Europees verband was de Nederlandse prijsstijging van zuivel relatief hoog. Van de eurozone was de Nederlandse prijsstijging van volle en halfvolle melk het grootst.

Stijgingen

Sinds 2000 is het meerdere keren voorgekomen dat de prijs van melkproducten flink omhoog is gegaan. Rond 2001 hing dit samen met de uitbraak van mond- en klauwzeer. In 2007 tot en met 2008 was er een stijging vanwege een hogere vraag vanuit het buitenland.

Ook in 2013 en 2014 was sprake van prijsstijgingen. Tussen begin 2015 en medio 2016 daalden de prijzen juist, doordat er meer melk op de markt was gekomen. Dit had te maken met de afschaffing van het melkquotum.