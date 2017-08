'Vermogenden drukken belasting via gezamenlijk fonds'

In een dergelijk fonds leggen mensen gezamenlijk geld in dat ze door een derde laten beheren, meldt dagblad Trouw donderdag. Alleen over de werkelijke inkomsten van het fonds moet belasting worden betaald. Afhankelijk van mogelijke vrijstellingen gaat het dan om 25 of 40 procent.

Mede door de huidige lage rentestand scheelt dat veel geld, zegt de krant. De Belastingdienst zou dit jaar al honderden aanvragen voor de fondsen hebben binnengekregen, meer dan voorheen het geval was. Onduidelijk is echter om hoeveel fondsen het in totaal gaat.

De fiscus wijt de populariteit van het fonds aan het feit dat steeds meer financieel-adviseurs het product aan hun klanten aanbevelen. Er zouden inmiddels flinke wachtlijsten zijn voor het aanvragen van een fiscaal nummer dat nodig is voor de constructie.

Dergelijke fondsen zouden buiten de financiële voordelen ook gewild zijn, omdat ze (in tegenstelling tot een bv) niet ingeschreven hoeven te worden in het Handelsregister. Hiermee waarborgen vermogenden hun anonimiteit.