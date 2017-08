ACM waarschuwt voor wanpraktijken webwinkel 123soatest.nl

De toezichthouder baseert zich op meldingen bij consumentenloket ConsuWijzer, aangiften bij de politie en eigen onderzoek, meldt de ACM donderdag. De toezichthouder zegt verdere stappen te nemen om de wanpraktijken te stoppen.



Het bedrijf 123concepts B.V. uit Alphen aan den Rijn verkoopt producten waarmee klanten zich op seksueel overdraagbare aandoeningen kunnen testen. Vaak zou het gaan om aankopen van rond de 100 euro.



Ook zou het bedrijf consumenten niet binnen de wettelijke termijn van veertien dagen hun geld terugbetalen als zij van de koop afzien. Bovendien is het bedrijf telefonisch en per e-mail niet bereikbaar.



"Omdat de webwinkel niet levert, heeft de koper niet alleen een financiële strop. Het kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat hij of zij niet snel kan testen op een soa", stelt directeur consumenten Bernadette van Buchem van de ACM.



"Juist omdat het een gevoelig onderwerp is, zijn benadeelden niet altijd bereid om een melding te doen", laat de toezichthouder weten.



"Het zou zonde zijn als ACM niet tegen bepaalde problemen optreedt, omdat niemand er ooit over klaagt. Daarom wil de ACM wil graag ook over dit soort producten meldingen ontvangen."

Door: NU.nl