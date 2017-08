Nederlanders krijgen meer vertrouwen in eurobiljetten

Het vertrouwen in de echtheid neemt al sinds 2005 "gestaag toe", stelt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag op basis van een onderzoek onder ruim duizend Nederlanders.

Bij de laatste meting geeft 84 procent van de ondervraagden een rapportcijfer van 7 of hoger. En ruim de helft (53 procent) geeft een 8 of hoger. In 2015 gaf nog 79 procent tenminste een 7 en 51 procent minstens een 8.

Geen controle

Maar liefst 71 procent zegt in de afgelopen vijf jaar niet één keer te hebben gecontroleerd of een eurobiljet echt is. DNB merkt overigens op dat het groeiende vertrouwen in de echtheid losstaat van de hoeveelheid valse eurobiljetten. Dit aantal is in de afgelopen twee jaar namelijk stabiel gebleven.

Verder zegt drie kwart van de ondervraagden de biljetten mooi te vinden. Het briefje van 20 euro is het populairst. Dit biljet wordt door 29 procent van de respondenten genoemd als het mooiste biljet. Maar 3 procent vindt het biljet van 5 euro het mooist.

Netjes

Daarnaast zegt ruim 80 procent dat de eurobiljetten er netjes of heel netjes uitzien. In het algemeen zijn de ondervraagden tevreden over de kwaliteit van de betaalmiddelen.

Volgens de ondervraagden vertonen de briefjes van 50 het minste vuil en scheuren: 85 procent noemt deze biljetten netjes of heel netjes. Eurobiljetten van 5 euro worden maar door de helft van de respondenten als netjes of heel netjes beoordeeld.