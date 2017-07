Brussel neemt EU-regels over autoverzekering onder de loep

De EU-regels voor de afwikkeling van een ongeluk in het buitenland, of een ongeval in eigen land waarbij iemand uit een ander EU-land is betrokken, worden niet overal op dezelfde manier toegepast, stelt EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Diensten) vrijdag in Brussel.

''Elke autobezitter kan ergens in de EU een ongeluk krijgen. Dan moeten er goede compensatie-mechanismen zijn.” Volgens de Let is de richtlijn voor autoverzekeringen het laatst in 2009 aangepast en loopt die achter bij trends in de markt, waaronder de ontwikkeling van een zelfrijdende auto.

Maar ook wil hij autobezitters beter beschermen tegen risico's zoals een faillissement van hun verzekeringsmaatschappij, of het niet meetellen van het schadeverleden voor kortingen bij verhuizing naar een andere lidstaat.

De commissie begint nu een consultatieronde bij burgers en organisaties en bepaalt in oktober wat er aan de richtlijn verbeterd kan worden.